Michael Jordan “Ojalá pudiera tomar una píldora mágica y salir a jugar hoy"

Michael Jordan, ganador de 6 anilos con los Chicago Bulls y leyenda del baloncesto, reapareció en TV en el inicio de la nueva temporada de la NBA y reveló que, a sus 62 años, quisiera volver a jugar al baloncesto.

La leyenda de los Bulls participó de una entrevista en el inicio de la liga donde habló sobre su vínculo con el básquet. Jordan es actualmente uno de los dueños del equipo Charlotte Hornets y mantiene un rol activo en el mundo del baloncesto estadounidense.

“Amo el baloncesto como no te lo creerías. Ojalá pudiera tomar una píldora mágica, ponerme los pantalones cortos e ir a jugar hoy, porque eso es lo que soy”, afirmó.

También manifestó que su vida después de su carrera en la NBA es más tranquila: “Lo más valioso que tengo es el tiempo. Tengo una obligación con el baloncesto, económicamente estoy bien.”

Jordan tuvo dos retiros del deporte. Uno en 1993 principalmente por el agotamiento y el deseo de buscar un nuevo desafío. El segundo definitivo en 2003, pero sigue siendo una de las figuras más influyentes del deporte.

Ahora, con 62 años, será comentarista en la serie ‘MJ: Perspectivas hacia la excelencia’ por NBC. La entrevista se emitió durante el primer partido de la temporada entre Oklahoma City Thunder y Houston Rockets.