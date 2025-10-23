Michael Jordan “Ojalá pudiera tomar una píldora mágica y salir a jugar hoy"

<b>Michael Jordan</b>, ganador de 6 anilos con los <b>Chicago Bulls </b>y leyenda del baloncesto, <b>reapareció en TV en el inicio de la nueva temporada de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/otros-deportes/los-warriors-someten-a-los-lakers-en-el-arranque-de-la-nba-CD10311740 target=_blank>NBA</a></b> y reveló que, a sus 62 años, quisiera volver a jugar <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/otros-deportes/el-fbi-arresta-a-un-jugador-y-entrenador-de-la-nba-por-apuestas-ilegales-HD10317257 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ciclismo/movistar-team-renovo-jefferson-cepeda-2028-GD10315838 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>