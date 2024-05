La ecuatoriana Maribel Caicedo impuso nueva marca sudamericana en los 100 metros vallas en Estados Unidos

“Mi expectativa es poder pasar a la semifinal y si Dios permite, llegar a la final Olímpica, sería un sueño completo...”, dijo en una entrevista con el Comité Olímpico.

“Cuando gané en Cali sí dije quiero ir a Tokio, pero las cosas no se dieron, pasaron muchas cosas, me mudé a Estados Unidos (en 2017), empecé a estudiar. Todo cambió, no tuve buena conexión con mi exentrenadora, las cosas pasan por algo, pero ya estamos en París 2024 y es muy emocionante haber cumplido con ese anhelo de llegar a Olímpicos”.