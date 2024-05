Jhonatan Narváez pide respeto a Richard Carapaz en el caso de que sea seleccionado para ir a París 2024

Jhonatan Narváez (Ineos), mostró su disconformidad con las declaraciones de su amigo y compatriota campeón olímpico Richard Carapaz, en la que mostró su desaprobación con los criterios de la Federación de su país para elegir a su representante en los próximos Juegos de París.

Carapaz, campeón olímpico de ciclismo en ruta en Tokio 2021, acusó recientemente a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) de querer dejarlo fuera de los Juegos de París 2024 para darle a Jhonatan Narváez la única plaza disponible en el país para esta cita.

Desde el Giro de Italia, Narváez, campeón nacional en ruta y primera maglia rosa tras el triunfo en Turín en la primera etapa, expresó en Eurosport su opinión al respecto.

"No me han gustado las declaraciones que ha hecho Richard porque creo que tenemos que tener respeto mutuo entre ambos corredores, y las autoridades están en su puesto por alguna razón", señaló el ciclista del Ineos.

El ciclista nacido en Playón de San Francisco hace 27 años, dejó claro que no ha tenido "nada que ver" con el reglamento que utiliza la FEC para tomar la decisión.

"Si va él no me molestaría, le desearía toda la suerte, todo lo mejor, y si voy yo daría lo mejor por mi país. Es un reglamento que se ha hecho este año, no he tenido nada que ver en esto, es decir, la Federación ha hecho esto, y me parece bien", señaló.

Anteriormente, Carapaz se pronunció con dureza sobre los criterios de la FEC para designar a su representante en París.

"He querido protestar porque es algo que está vulnerando un derecho a un deportista. Yo simplemente estoy yendo en contra de eso, que no es justo y que no se debió de hacer de esta manera. Yo hablé con Narváez, contra él no tengo nada. Simplemente es que estoy acusando a la Federación de un reglamento injusto", manifestó Carapaz.

Según comentó Carapaz, "la Federación está cegada con este reglamento, pero esperemos que haga una buena reacción, y el que tenga que ir, pues que vaya y que represente de la mejor manera al país. Pero también espero que Ecuador abra los ojos y pueda ver que no es justo sacar un reglamento a destiempo y que funcione desde enero, cuando se sacó en marzo y no se tengan muchos puntos, o sea muchos puntos para que sea válido entonces".

Carapaz, quien dijo estar preparándose para el Tour, su "mayor objetivo", espera que "se haga justicia".