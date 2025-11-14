Madison Square Garden: el histórico escenario que recibirá la pelea Michael Morales vs. Sean Brady

El Madison Square Garden, inaugurado en 1879, se ha consolidado como uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York y será el escenario de la pelea entre Michael Morales y Sean Brady por el peso wélter de la UFC.

A lo largo de su historia, este icónico coliseo ha albergado momentos inolvidables. Allí se celebraron el título de la NBA de los Knicks en 1970, el campeonato de los Rangers en 1994 y la histórica pelea del siglo entre Muhammad Ali y Joe Frazier en 1971.

El Madison Square Garden también ha sido sede de cuatro Convenciones Nacionales Demócratas y una Convención Nacional Republicana, además de recibir visitas históricas de los papas Juan Pablo II (1979) y Francisco (2015).

Entre sus momentos más icónicos destacan la famosa serenata de Marilyn Monroe al presidente John F. Kennedy en 1962 y el concierto “Main Event” de Frank Sinatra en 1974.

