Madison Square Garden: el histórico escenario que recibirá la pelea Michael Morales vs. Sean Brady

Este sábado 15 de noviembre, Michael Morales se enfrenta a Sean Brady por el peso wélter de la UFC.

   
    Imagen del Madison Square Garden en Nueva York ( Foto: Internet )
El Madison Square Garden, inaugurado en 1879, se ha consolidado como uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York y será el escenario de la pelea entre Michael Morales y Sean Brady por el peso wélter de la UFC.

A lo largo de su historia, este icónico coliseo ha albergado momentos inolvidables. Allí se celebraron el título de la NBA de los Knicks en 1970, el campeonato de los Rangers en 1994 y la histórica pelea del siglo entre Muhammad Ali y Joe Frazier en 1971.

El Madison Square Garden también ha sido sede de cuatro Convenciones Nacionales Demócratas y una Convención Nacional Republicana, además de recibir visitas históricas de los papas Juan Pablo II (1979) y Francisco (2015).

Entre sus momentos más icónicos destacan la famosa serenata de Marilyn Monroe al presidente John F. Kennedy en 1962 y el concierto “Main Event” de Frank Sinatra en 1974.

Imagen del Madison Square Garden en Nueva York
Imagen del Madison Square Garden en Nueva York ( Foto: Internet )

El recinto ha visto desfilar a leyendas de la música como Elvis Presley, John Lennon, los Rolling Stones, Bob Dylan, Madonna, Elton John, Stevie Wonder, The Who, U2, Bruce Springsteen, Katy Perry, Taylor Swift y Luke Bryan.

Ubicado entre las calles 31 y 33 de Manhattan, el actual MSG abrió sus puertas en 1968 y fue considerado una obra maestra de ingeniería gracias a su diseño circular y su techo sostenido por cables. En 2013, tras una remodelación de tres años, se transformó en uno de los recintos más modernos del mundo.

Con más de un siglo de historia, el Madison Square Garden sigue siendo un escenario donde se escriben algunos de los capítulos más importantes del deporte, la música y la cultura global.

