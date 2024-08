Entre lágrimas y risas, Lucía Yépez y Luisa Valverde recibieron sus viviendas

Este jueves 22 de agosto, Lucía Yépez y Luisa Valverde recibieron sus viviendas por parte del Gobierno ecuatoriano, tras su destacada participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Yépez entre lágrimas de felicidad, recibió junto a su madre su nueva casa que está ubicada en la ciudad de Guayaquil. La luchadora tricolor consiguió medalla de plata en sus segundos Juegos Olímpicos.

La Tigra, como le conocen a la luchadora, cumplió uno de sus sueños, darle una casa a su madre, quien ha sido parte fundamental en su desarrollo como deportista.

"Cuando iba a mis competencias y llegaba a casa estaba sola, porque al no tener una casa propia, mi familia estaba lejos y cuando me entregaron la medalla le dije a mi mamá, hoy, gané no solo la medalla, también gané una casa para estar juntos", declaró.

Por su parte, Valverde, después de dos promesas fallidas, se emocionó al recibir su casa, quien estuvo acompañada de toda su familia.

"Después de tantas promesas, hoy, puedo tener mi casa propia, gracias a la gestión del Ministro de Vivienda, que después de tanto tiempo lo hicieron realidad", dijo Valverde.

Pese a este reconocimiento, las deportistas ya piensan en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscarán la medalla de oro en sus respectivas categorías de lucha.