Lucía Yépez, la guerrera que consiguió la primera medalla olímpica de lucha para Ecuador

Lograr la primera medalla olímpica para Ecuador, en la disciplina de lucha, no fue una casualidad sino trabajo de años. Lo recalcó Lucía Yépez en Contacto Directo, quien se consagró de plata en París 2024, después de quedarse a las puertas de hacerse con una presea de bronce en Tokio 2021.

"Soy una mujer que busca su sueño, que lo que se propone se lo logra, y hasta ahorita que estábamos en París, me decía mi entrenador 'quiero una medalla olímpica del color que sea porque lo vas a lograr', y hasta que la busqué, porque sí me costó mucho", narró.

Confesó que en su lucha final no perdió la sonrisa, pues solo se enfocó en disfrutar el deporte que le apasiona desde los 10 años. Su clave del éxito fue mentalizarse en qué es la mejor y creerlo.

Le puede interesar: La influencia de la lucha olímpica en el UFC y cómo Lucía Yépez podría dar el salto al octágono

"Soy una mujer que no le tiene miedo a nadie, siempre sé al que venga yo me enfrento porque me gusta ser una mujer muy guerrera, que eso me lo enseñó mi entrenador. Siempre me dice 'tú eres mejor que mejor que todos lo que estén ahí', y yo siempre me enfoco que soy la mejor y me lo creo", comentó.

Pero, su lucha inicial fue contra los prejuicios de quienes decían que su deporte, la lucha libre, era de hombres.

"Cuando le decían a mi mamá sí tu hija 'tiene el cuerpo de hombre que por qué le permite hacer ese deporte' y ahora sí, la chica que tenía 'cuerpo de hombre' ahora es medallista olímpica, y está logrando su sueño, le cambió mucho la vida", recordó.

Lea también: Emoción y alegría en Quevedo: la familia de Lucía Yépez celebra su medalla de plata

Otro combate con el que tuvo que lidiar fue contra la falta de recursos. Vendió lápices, frutas y otras cosas, y eso también ayudó en su formación de carácter.

"Dios sabe por qué hace las cosas y ahorita estoy super agradecida con los apoyos de las empresas privadas", comentó, señalando que recibirá una casa, ganada con su esfuerzo.

Lucia suma cuatro medallas mundiales, una olímpica, es medallista sudamericana, panamericana y bolivariana. A sus 23 años aún tiene metas. "Tenemos una Lucía que quiere buscar una medalla de oro en Los Ángeles", manifestó con orgullo.