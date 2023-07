También relata que se ha contactado con pequeñas empresas en Cuenca, pero no ha conseguido nada . Indica que FedeGuayas no puede apoyarla porque ya lo hizo en una anterior vez, pues con ese dinero más el incentivo económico que recibe del Ministerio de Deportes se costea su preparación.

En una entrevista con el medio Ecuador Deportes, Johana Ordoñez recriminó que la la Federación Ecuatoriana de Atletismo hace diferencia en el apoyo a los atletas y ella se ha sentido marginada.

Lea también: Richard Carapaz abandona el Tour de Francia por una fractura en la rótula izquierda

"Hay mucha, mucha diferencia en cuanto a los apoyos logísticos, económicos. A nosotros nos toca, como a mí sobre todo, me toca buscar auspicios", comentó.

Dijo que la Federación le negó la posibilidad de que viaje antes a España para entrenar. "Les he dicho que si me pueden ayudar comprándome el vuelo antes, todavía no lo tienen comprado, pero me dijeron que no se puede porque lo tienen ya presupuestado para otras fechas, entonces estoy buscando auspicios para poder viajar a Europa", señaló.