La karateca ecuatoriana Shamoa Borja Ayoví obtuvo una medalla de plata en la categoría Kumite 68 kg en el XXII Campeonato Sudamericano Sub-21, Juvenil y Cadetes, celebrado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 24 al 30 de junio de 2024.

Shamoa viene siendo una de las mejores deportistas nacionales en esta rama ya que por cuatro años consecutivos se coronó campeona en las categorías Sub-21 en Kumite y Senior. “Miro hacia atrás y veo que he logrado todo lo que me he propuesto, pero eso fue un proceso de mucha disciplina y constancia,” refirió Borja.

Para conseguir la medalla de plata, Shamoa se preparó arduamente durante dos meses con entrenamientos que mezclaron fuerza y resistencia.

Fuera del deporte, Shamoa no descuida los estudios y actualmente cursa la carrera de Psicología en la universidad Laica de Guayaquil, encontrando un balance entre el deporte y una profesión.

Luego de esto, Shamoa se alista para el Campeonato Panamericano de Karate que se realizará en agosto próximo en Brasil.