A vísperas de arrancar los Juegos Olímpicos de París 2024, Ecuavisa pudo conversar con Jhonatan Narváez, ciclista que representará al país durante esta competencia.

Narváez se encuentra en Ibarra ultimando todos los detalles para su viaje a suelo europeo en los próximos días.

El actual ciclista de Ineos reveló a este medio que ha realizado una solicitud al COE (Comité Olímpico Ecuatoriano) por medio de la FEC (Federación Ecuatoriana de Ciclismo) para llevar a su propio masajista.

"Quiero llevar a mi propio masajista, estoy dispuesto a hacerme cargo de todos los gastos de él en París, pero quiero que me ayuden con una invitación para que él (masajista) pueda colaborarme y eso solamente puede hacerlo el COE", contó el Lagarto.

El masajista además tendrá una función activa el día de la carrera, ya que según cuenta Narváez, el masajista podrá asistirlo pasando los bidones de agua y alimentos en zonas estratégicas-cruciales de la carrera: "necesito gente con experiencia, el COE me puede poner el mejor doctor, a todo el equipo, fisiatras o paramédicos, pero eso no me servirá".

Por su parte, Jhon Zambrano, vicepresidente del COE, explicó a Ecuavisa que la solicitud de Narváez no es tan sencilla de aprobar: "El tema fue abordado en una reunión telemática entre el presidente de la Federación de Ciclismo y el presidente del COE".

"Las personas que pueden integrar la delegación son incluidas con bastante antelación en una lista que se envía a la organización de los Juegos. Esta lista se llama "lista larga". Viene siendo como un banco de elegibles", explicó.

El COE ofrece en su lugar a Narváez y al resto del equipo un cuerpo médico de 9 expertos para asistirlos previo, durante y después de sus respectivas competencias.

"Todos los atletas estarán apropiadamente cubiertos en el área médica. Serán 9 integrantes en el personal médico y paramédico para asistir a los 40 deportistas", explicó Zambrano respondiendo la duda de Narváez.

El dirigente deportivo agregó que de los 9 integrantes, 3 deportólogos y 6 fisiatras para cubrir los requerimientos médicos de la delegación.