22 dic 2025 , 15:16

Jessica Palacios se consagra como la mejor atleta junior femenina en los Panam Sports Awards 2025

La halterista ecuatoriana Jessica Palacios fue elegida como la mejor atleta junior femenina en los Panam Sports Awards 2025, tras imponerse en una votación que reunió a más de 45.000 sufragios y confirmó su proyección como una de las grandes promesas del deporte nacional.

   
    Jessica Palacios, atleta ecuatoriana.( ARCHIVO )
La halterista ecuatoriana Jessica Palacios fue reconocida como la mejor atleta junior femenina en los Panam Sports Awards 2025, distinción que destaca el desempeño de los deportistas más sobresalientes del continente. El anuncio se realizó este lunes 22 de diciembre, tras un proceso de votación abierto al público.

Palacios, hermana de las también pesistas Neisi Dajomes y Angie Palacios, se impuso en una reñida categoría que reunió a jóvenes figuras del deporte panamericano.

En total, el certamen registró más de 45.000 votos durante los 20 días en los que estuvo habilitada la elección, abarcando siete categorías.

La ecuatoriana obtuvo el 24,16 % de los votos, superando a Agostina Hein (Argentina, natación), Stephanie Balduccini (Brasil, natación), Emily Santos (Panamá, natación), Charlotte Simoneau (Canadá, levantamiento de pesas), Stefany Cuadrado (Colombia, ciclismo) y Charleigh Bullock (Estados Unidos, gimnasia artística).

Desde la organización de Panam Sports resaltaron la actuación de Palacios en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, donde logró la medalla de oro y estableció dos nuevos récords del certamen: 100 kilogramos en arranque y 222 kilogramos en el total olímpico. Estos resultados, además, le aseguraron la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, consolidándola como una de las mayores promesas del deporte ecuatoriano.

