Hulk Hogan muere a los 71 años por un paro cardíaco: el adiós a una leyenda de la lucha libre

El mundo de la lucha libre está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la leyenda estadounidense, Terry Gene Bollea, alias Hulk Hogan, a causa de un paro cardíaco, según informó TMZ Sports.

Hulk Hogan habría fallecido en su hogar en Clearwater, Florida, durante la madrugada de este jueves 24 de julio.

Varios vehículos policiales y ambulancias se trasladaron a la zona, y el luchador fue evacuado en camilla.

Solo unas semanas antes, Sky Hogan, esposa del famoso luchador, había desmentido los rumores que indicaban que él estaba en coma, aclarando que se encontraba recuperándose de diversas cirugías.

Hulk Hogan transformó la lucha libre profesional en un fenómeno de entretenimiento familiar, cautivando tanto a niños, jóvenes y adultos con su carisma.

En 2005, Hogan fue incluido en el Salón de la Fama de WWE, aunque fue expulsado en 2015 tras la filtración de comentarios racistas grabados en secreto durante un encuentro sexual.

Además de su exitosa carrera en la lucha libre, Hogan tuvo una destacada participación en cine y televisión, debutando en 1982 con Rocky III como Thunderlips.

A lo largo de los años, protagonizó películas como No Holds Barred, Suburban Commando y Mr. Nanny. También fue el rostro del exitoso reality show de VH1, Hogan Knows Best, junto a su familia.