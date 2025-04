Guayaquil ha sido oficialmente designada como Capital Americana del Deporte 2026 por la Association of Capitals of Europe and Sports (ACES), un logro histórico que marca un antes y un después para la ciudad, según un comunicado del Municipio de Guayaquil.

Es la primera vez que una urbe ecuatoriana alcanza esta distinción, que no solo reconoce los esfuerzos locales en pro del deporte, sino que también abre una puerta para su proyección internacional y dinamización económica, indica el Cabildo.

La noticia fue anunciada en el Salón de la Ciudad José Joaquín de Olmedo, donde el alcalde Aquiles Álvarez, acompañado de autoridades y figuras emblemáticas del deporte ecuatoriano como Jefferson Pérez y Nicolás Lapentti, destacó que esta designación es fruto de un trabajo que va más allá de la actividad física.

“Estamos trabajando para reconstruir el tejido social. Para luchar contra la criminalidad, invertimos en arte, cultura y deporte, salvando a nuestros niños y jóvenes de los malos caminos”, enfatizó.

¿Qué significa para Guayaquil esta distinción?

Ser Capital Americana del Deporte implica que la ciudad estará en el centro de los ojos internacionales, con mayores oportunidades para organizar torneos, campeonatos y eventos que atraerán visitantes y fortalecerán sectores como el turismo, la hotelería y el comercio.

Programas municipales como las escuelas de fútbol de la Junta de Beneficencia y Atlético de Madrid que han alcanzado a niños de zonas vulnerables de la urbe, así como la LigaPro Kids, y acciones innovadoras como la tarjeta Guayaca Sport —que facilita el transporte gratuito en la Metrovía a los jóvenes deportistas y sus familias— fueron determinantes para que ACES otorgara este reconocimiento.