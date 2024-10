La grave acusación de David Schumacher a su madre

David Schumacher, hijo del expiloto de Fórmula 1 Ralf y hermano de Michael, decidió salir a la defensa de su padre, tras las acusaciones de su madre, Cora Brinkmann, a Ralf Schumacher.

Hace algunos días, el excorredor de 49 años se declaró públicamente homosexual y presentó su pareja en redes sociales, algo que no gustó a su exsposa, Cora Brinkmann, con quien estuvo casado desde el 2001 hasta 2015.

Al conocer la decisión, Brinkmann dijo que “siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”, mostrando su descontento.

Lea más: ¿Quién era Roberto Cabezas, el jugador de Independiente Juniors que falleció en siniestro de Marco Angulo?

En respuesta, el hijo de Ralf Schumacher, David, no se quedó callado con su madre y le respondió, pero rápidamente eliminó el mensaje en su cuenta de Instagram.

“Normalmente no me gustaría hablar de asuntos familiares en público porque estos temas no tienen por qué hablarse en internet. Desafortunadamente, mi madre parece ver esto de otra manera. Ahora es el momento de ponerle fin. Solo quiero vivir mi vida en paz y alcanzar mis metas sin que me pregunten sobre todas las cosas de las que mi madre nos acusa a mí y a mi padre”, expresó David.