La noticia la confirmó Nadia Comaneci que conquistó el 10 perfecto en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 bajo la dirección del Karolyi. La ex gimnasta escribió en Instagram:

El matrimonio Karolyi marcó los estándares de entrenamiento desde su llegada a USA Gymnastics, las horas de trabajo para los jóvenes se duplicaron y aplicaron un fuerte rigor físico, la que no podía aguantar las normas impuestas, no era digna de pertenecer a la élite. Las gimnastas no podían pedir permiso para ir la baño, tampoco podían hablar o reír durante las horas de ejercitación.