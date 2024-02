Mahomes se coronó con el tercer Super Bowl de su carrera y prolongó la dinastía de los Chiefs, que lucen ahora cuatro trofeos, Vince Lombardi en sus vitrinas. Los 49ers prolongaron su sequía de victorias en el Super Bowl y no ganan el título de la NFL desde 1995.

El cantante estadounidense Usher, popularmente conocido como 'el Rey' del R&B, rindió un homenaje a Michael Jackson y a la cultura afroamericana este domingo durante su actuación en el Super Bowl

El artista, de 45 años, portó un guante blanco con brillos en su mano izquierda durante la mayor parte de la actuación, una prenda que popularizó Jackson y replicó varios pasos de baile del ícono del pop, incluyendo el famoso "moonwalk".

Usher puso a bailar al estadio Allegiante de Las Vegas al ritmo de éxitos de los 2000 como "Yeah!", "Love in This Club" y "My Boo" en un espectáculo de 15 minutos, el más larga del Super Bowl en años.

En una energética presentación, donde el artista bailó incluso montado en patines, subieron también al escenario influyentes cantantes de la música afroamericana como Alicia Keys, Ludacris y Lil John.

Keys, vestida con un traje rojo, tocó el piano en vivo y cantó junto a Usher su éxito "If I Ain't Got You ".

Pocos minutos después de iniciar la presentación, que comenzó sobre el campo de juego con decenas de bailarines y una banda de marcha, Usher saludó a su madre.

"Lo logré, mamá", dijo el cantante, mirando a las cámaras que retransmitieron el espectáculo a millones de televidentes.

Usher no es ajeno al concierto de medio tiempo del Super Bowl, ya que participó como artista invitado por la banda Black Eyed Peas en 2011, pero el concierto en solitario había sido un sueño del artista por años, según contó a medios estadounidenses.

Banda de marcha, empezó en el campo, con un montón de bailarines, rompa al estilo de los años 20. Luego se cambió, patines en el escenario.