El uruguayo Diego Forlán, estrella invitada en el Abierto de golf en Quito

" En el golf no es fácil llevar la adrenalina , los nervios y la tensión. Por eso vemos a grandísimos jugadores que en momentos clave no terminan haciendo un approach, que hacen sin problemas cualquier otro día", apuntó.

" A mí me encantan todos los deportes . Algunos uno tiene la posibilidad de jugarlos, y otros de verlos pro la televisión", comentó Forlán, que hasta los 16 años practicó tenis y ahora lo ha vuelto a jugar casi a diario.

"Es relajante entre comillas, porque los futbolistas somos competitivos y, si empezamos a pegarle mal, nos llevamos algunas calenturas con este deporte, que es maravilloso", añadió.

Respecto a sus anteriores visitas a Ecuador, Forlán recordó que siempre lo hizo para jugar a fútbol, tanto con la selección uruguaya como cuando en 2017 fue el invitado de honor para ponerse la camiseta del Barcelona, de Guayaquil, en la popular 'Noche Amarilla'.

"He venido varias veces y he tenido resultados negativos y uno muy positivo", rememoró Forlán sobre el partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2010, en el que anotó de penalti en el minuto 90 el gol del triunfo por 1-2 de Uruguay sobre Ecuador.

Ese triunfo permitió a la Celeste dejar muy encarrilada su clasificación para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde Uruguay alcanzó las semifinales y Forlán fue premiado con el Balón de Oro del torneo.

"A pesar de eso, soy un privilegiado porque en todas partes he tenido oportunidad de jugar en diferentes ligas del mundo, y siempre he respetado al rival, y por más que hemos sido rivales, la gente ecuatoriana siempre me saluda con mucho respeto y amabilidad, y eso es de agradecer mucho", concluyó.

El Abierto de Quito, la octava de las doce citas del PGA Tour Latinoamérica, se celebrará bajo la organización de la organización ProGolf Ecuador por novena ocasión, y de los 144 golfistas inscritos, ocho son ecuatorianos, entre ellos Juan Moncayo.