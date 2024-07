El jugador Wander Franco es acusado por abuso sexual en República Dominicana

El jugador de los Tampa Bays Rays Wander Franco, ha sido formalmente acusado por explotación sexual y comercial de una menor en la República Dominicana, según informó el propio gobierno de aquel país,

Franco, quien viene jugando en la MLB, es baja en su equipo desde agosto del año pasado cuando empezaron las investigaciones.

El atleta fue detenido el pasado mes de enero en Puerto Plata, en el norte de República Domicanana.

Jay Reisinger, abogado de Franco en Estados Unidos, dijo a The Associated Press que no podía hacer comentarios porque Franco no había recibido notificación formal de ningún cargo.

Sin embargo, Franco se pronunció por medio de un video de Instagram sobre el tema.