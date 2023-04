Dillon Brooks ha vuelto a escribir una página polémica ante Lebron James en la reciente victoria de su equipo, los Grizzlies de Memphis por el juego 2 de los Playoffs de la NBA ante los Lakers.

"Está viejo", dijo sobre LeBron James, que a sus 38 años, lleva 20 temporadas en la NBA. Supuestamente, la estrella de los Lakers le dijo a Brooks que era "tonto" cuando le pitaron la cuarta falta en el tercer cuarto. "Debería haberlo dicho antes. Pero me da igual. No respeto a nadie hasta que venga y me meta 40", continuó el exterior de los Grizzlies.

Brooks no le quitó peso a la historia de Lebron en la NBA, pero afirmó que está en debacle: "a otro jugador de baloncesto". Y, además, considera que está en declive pese a haber promediado 28,9 puntos, 8,3 rebotes y 6,8 asistencias durante la temporada regular: "No está al mismo nivel que cuando estaba ganando campeonatos en Cleveland o Miami. Ojalá nos hubiéramos visto entonces. Habría sido una tarea más difícil, pero estoy jugando con lo que hay. A ver si quiere jugar la batalla uno contra uno o si quiere estar al margen tirando".

Lebron es parte de una larga lista donde Brooks ha podido chocar con varios jugadores de la liga, entre ellos Draymond Green, Nikola Jokic, entre otras figuras.