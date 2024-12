Daniel Pintado selló con letras doradas el 2024 con doble medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París y ahora se refirió a las claves de su éxito deportivo.

El marchista cuencano fue entrevistado en el programa Contacto Directo donde expuso su filosofía: "siempre he tomado las cosas como un aprendizaje, y no como una derrota".

"Cuando llegué a los Juegos Olímpicos de París, sabía que junto a mí hubo siete atletas favoritos, y como era una prueba muy cerrada, cualquiera podía llevársela", recordó en relación a sus rivales.

Ante lo parejo de la competitividad, Pintado buscó algo diferencial: "yo quise dar un plus para diferenciarse, y antes de la prueba me llamó mi hijo y me dijo 'papi quédate tranquilo porque tu eres nuestro campeón', ahí encontré ese plus: mi familia. En cada competencia mi plus es mi propia familia".

"En una competencia desde el kilómetro 12 al 15 te sientes muy bien, pero luego de eso los dolores y el cansancio toma fuerza, y ahí uno tiene que estar listo para seguir en pelea por lo que mi estrategia me ayudó", culminó.