LA WWE dejó fuera a varias superestrellas tanto del elenco principal como de NXT. Cora Jade, ahora Elayna Black, fue una de las luchadoras que quedaron fuera de esta empresa.

Black rompió el silencio, por medio de sus redes sociales explicó su salida de la WWE y reflexionó sobre su recorrido en esta empresa, en la que fue una de las mejores luchadoras de NXT.

"Dejé la escuela a los 15 para perseguir un sueño, y aunque no terminó como lo imaginaba, no me arrepiento de nada", escribió Jade en X.

“Estoy orgullosa porque lo hice con amor, con pasión y siempre defendí mis ideas, incluso cuando tenía miedo.¡Elayna Black ha vuelto de entre los muertos, perras!", añadió.

De acuerdo con informes oficiales de la compañía, esta decisión fue liderada por Paul Levesque (Triple H) como parte de los planes para el segundo semestre de 2025.

Hasta ahora, se conoce que Shayna Baszler, Braun Strowman, Dakota Kai, Kayden Carter, Katana Chance, Gigi Dolin, Cora Jade, Gallus, Jakara Jackson, Eddy Thorpe, Javier Bernal, Oro Mensah, Riley Osborne, Dani Palmer y Shotzi han sido despedidos.