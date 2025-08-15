China acoge Juegos Mundiales de Robots Humanoides

China dio inicio este viernes a los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, evento con duración de tres días y la participación de 280 equipos de 16 países.

Estados Unidos, Alemania y Brasil son algunos de los países participantes en el evento, con 192 representantes de universidades y 88 de empresas privadas.

En el fútbol se pudo observar como los humanoides chocaban entre sí y caían en repetidas ocasiones durante los partidos. Los expertos señalaron que este deporte, en particular, ayuda a los robots a mejorar su coordinación.

En las pruebas de atletismo, es común ver como los robots se desploman en plena carrera, sin embargo, algunos se ganaron el aplauso de los presentes tras poder levantarse de forma independiente.

Los organizadores de los juegos afirman que los eventos son una excelente oportunidad para recoger datos útiles para el desarrollo de robots en fábricas.

Estos juegos son parte de la estrategia de China de invertir grandes sumas en robótica e inteligencia artificial para enfrentar desafíos tecnológicos en el futuro.