Así se disputará el Campeonato Nacional de Marcha 2025

Este sábado 22 de febrero se disputará el Campeonato Nacional de Marcha en la ciudad de Sucúa, provincia de Morona Santiago con la presencia del campeón olímpico Daniel Pintado.

El tricolor será parte de una flota de más de 150 atletas que competirán mano a mano en un circuito de 1 kilómetro que cubre la calle Juan Sangurima, recientemente reparada.

Habrá cinco distancias habilitadas en la competencia tanto para la rama masculina como femenina.

Las categorías estarán divididas en adultos, Sub 20, Sub 18 y Sub 16.

Pintado participará en la modalidad de 35 kilómetros. El Campeonato Nacional será su primera competencia de la temporada 2025.

El vigente campeón olímpico tiene previsto luego ir a Eslovaquia en marzo donde serán 50 kilómetros.

Estos son los horarios de las pruebas: