Este sábado 15 de abril arrancan los Playoffs de la NBA, luego de que Miami Heat y Minnesota Timberwolves ganen sus llaves y completen las 16 franquicias del certamen.

Los Heat chocarán contra los Milwaukee Bucks en la Conferencia Este, mientras que los Timberwolves medirán fuerzas con los Denver Nuggets.

De esta forma, la conferencia Este quedó así: Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks, Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets y Boston Celtics vs. Atlanta Hawks.

El oeste, por su parte, presentará a Phoenix Suns vs. Los Ángeles Clippers, Sacramento Kings vs. Golden Statel Warriors y Memphis Grizzlies vs. Los Ángeles Lakers.

Los Playoffs arrancan al medio día con el choque entre los 76ers de Philadelphia recibiendo a los Nets de Brooklyn, mientras que los Boston Celtics rivalizan contra los Hawks de Atlanta a las 14:30, mientras que los Cavaliers de Cleveland miden fuerzas contra los Knicks de Nueva Yorka a las 17:00.

Finalmente, Los Kings de Sacramento reciben a los Golden State Warriors, vigentes campeones a las 19:30, para dejar el domingo 16 de abril la segunda jornada con Grizzlies y Lakers y más.