Así como lo leen, Jaime Iván Kaviedes y Armando Paredes protagonizarán una pelea de boxeo el próximo 30 de noviembre en la ciudad de Quito.

El evento titulado Los Kiños del año, se llevará a cabo en el Coliseo General Rumiñahui de la capital ecuatoriana.

El youtuber Kike Jav, organiza la cartelera y promocionó el combate entre ambos exatletas que son recordados por su técnica pero también por sus polémicas fuera del campo de juego.

"Yo lo quiero mucho a Armando, me ha hecho 1001 cosas a lo largo de nuestra carrera futbolística, pero ahora que ha aceptado la pelea, es el momento de arreglar cuentas pendientes", dice Kaviedes.

Por su parte, Paredes apuntó: "como persona, bien; como peleador, no sé. De pronto es muy agresivo, ustedes ya lo han visto por televisión. Flaco, sé que has tenido situaciones difíciles, yo te entiendo hermano, pero aquí no te voy a perdonar nada. Lo siento muchísimo, pero no te voy a perdonar nada".