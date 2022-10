Delfín y Orense SC buscan el último cupo a la Copa Sudamericana

A espera del cierre de la temporada de la Liga Pro EC, Delfín SC y Orense SC se disputan el último boleto para clasificar a la Copa Sudamericana.

Y es que previo a su partido, el conjunto 'cetáceo' se encuentra en el octavo lugar de la tabla de posiciones acumulada con 38 puntos -5 en el gol de diferencia, mientras que Orense SC es noveno con 35 unidades con 0 goles.

El equipo manabita tiene la preferencia, pero su rival en la última jornada es Universidad Católica, equipo que aún mantiene chances (mínimas) para clasificar a la final de la Liga Pro EC.

Por su parte, Orense SC visita a un Guayaquil City que no pelea por nada, ya que no desciende y no jugará ningún torneo internacional en el 2023.

Con ello, el escenario podría favorecer en la previa a Orense, el equipo machaleño que está obligado a ganar, sabiendo además que tiene un mejor gol de diferencia.