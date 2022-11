Luis Humberto Murillo: “superé al cáncer y el covid, solo me falta verle al Aucas campeón”

Lea más: Aucas vs BSC: Final de vuelta se jugará el domingo 13 de noviembre a las 18:00 en el 'Chillogallo' de Quito

Eran lindos tiempos en los que disfrutábamos las cátedras de fútbol que daba mi equipo en el hoy desaparecido estadio de El Arbolito . Todos los domingos encendía la radio de mi casa para escuchar los partidos. La primera vez que lo fui a ver en vivo fue cuando mi hermano me llevó al Arbolito y le ganamos 3-1 al 9 de Octubre .

Recuerdo que los niños de otro paralelo se llamaron Liga Deportiva Universitaria . Nosotros terminamos llamándonos Aucas. Lo curioso era que nuestro uniforme no era el tradicional amarillo y rojo . Más bien éramos verde con blanco, similar al del América de Quito . Desde ese tiempo me hice fanático a muerte.

“Con el Aucas me une un amor que nació desde mi infancia en el barrio La Colmena del centro de la capital. Cuando estaba en la escuela Daniel Enrique Proaño, ubicada en el sector de Los Dos Puentes , con mis compañeros de clase participamos en el campeonato de fútbol interno del plantel y a nuestro equipo le bautizamos con el nombre del equipo “oriental”.

Recuerdo que en una radio capitalina una vez se hizo una campaña para recuperar al club y finalmente salió adelante regresando a la serie A tras permanecer algunas temporadas en la B. Por eso creo que los auquistas tenemos la fuerza y la convicción para recuperarnos de las adversidades que se presentan en la vida.

Por ejemplo, tuve cáncer de colon en el 2018 y me operaron. Me hicieron una colostomía y así estuve un año y ocho meses. Gracias a Dios logré recuperarme, pero eso me dejó secuelas ya que tuve un derrame facial por el estrés de esa enfermedad.

Luego contraje covid-19 en febrero del 2020. Permanecí hospitalizado 18 días con un tanque de oxígeno. Mi recuperación fue lenta y mi hijo me ayudó con la rehabilitación en la casa. Hasta ahora tengo secuelas en mis pulmones, pero poco a poco voy saliendo.

Hasta los 35 años viví en Quito, pero por cuestiones de salud me radiqué en Guayaquil hasta la actualidad. El doctor me dijo que tenía alergia al frío, por lo que decidí cambiarme de ciudad. En el Puerto Principal trabajé como marino mercante y en esos años recorrí toda América, desde Canadá hasta Chile. Pese a que pasé por mucho tiempo en alta mar y lejos de Quito, mi corazón y mente siempre estuvieron con el Aucas. Nunca lo olvidé.

En Guayaquil tuve mi familia. Mis hijos son fanáticos del Emelec, pero yo jamás me cambié los colores de mi club de fútbol. De hecho, mi hijo me ha obsequiado varias camisetas del Aucas. De hecho, tenemos previsto viajar a Quito en avión el próximo fin de semana y compraremos los boletos para la final.

Nunca he ingresado al estadio Gonzalo Pozo Ripalda y lo conoceré por primera vez. Ahora solo sueño con que mi equipo pueda dar la vuelta olímpica. No nos confiemos, todavía nos falta un partido por jugar y cualquier cosa puede pasar. Le pido a Dios que me permita verle al Aucas campeón".

Lea más: Barcelona SC vs Aucas: El 'Papá' silencia el Monumental y sueña con su primer título