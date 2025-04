Álex Arce, delantero de Liga de Quito, en cinco partidos disputados solo ha marcado un gol y fue de penal ante Orense SC, correspondiente a la tercera fecha de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim.

El delantero paraguayo atraviesa una sequía goleadora importante, por ende no tuvo su mejor inicio de este 2025. El entrenador de Liga de Quito, Pablo Sánchez, se refirió sobre esta situación en rueda de prensa.

“Alex (Arce) no comenzó de la mejor manera. En la charla que tuvimos con él, cree que cuando no hace un gol juega mal, y yo le digo que no siempre es así. Tiene que ser una ayuda para el equipo, y el gol, que es su característica, llegará. Es solo cuestión de tiempo”, dijo el estratega argentino.

Arce fue clave en el bicampeonato de la U en el torneo local, con su rendimiento y olfato goleador, consiguió el premio El Pro, que reconoce al mejor jugador de cada temporada.

Lea también: Pablo Sánchez: "Probablemente, el rival sea el que asuma más riesgos, debido al peso de la localía"

El guaraní terminó el 2024 con 35 goles y cuatro asistencias en 46 encuentros, repartidos en Recopa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, LigaPro y Copa Ecuador.

Por ello, varios clubes pusieron sus ojos sobre él. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto por el alto precio que le puso Liga de Quito a su salida.

Además, el atacante superó el récord histórico de goles en una sola temporada de la Liga Pro Ecuabet conectada por Xtrim.