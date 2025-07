Javier Rabanal: "Lo que hay que destacar es que el equipo estuvo bien parado durante todo el partido"

El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, analizó la victoria de su equipo frente a Deportivo Cuenca, un resultado que le permite mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones de la LigaPro.

“Lo que hay que destacar es que el equipo estuvo bien parado durante todo el partido. Esa buena disposición táctica en el campo nos dio cierta ventaja. En el segundo tiempo, el profesor (Norberto) Araujo quiso realizar algunos cambios, pero se encontró con la expulsión. A partir de ahí, aunque el marcador era ajustado, el partido se inclinó a nuestro favor”, declaró el técnico español en rueda de prensa.

“Tenemos seis puntos de ventaja, más la diferencia de goles; ahora debemos consolidar esa ventaja de cara al final de las 30 jornadas. Si podemos llegar con una diferencia mayor, mucho mejor”, añadió.

Rabanal también se refirió sobre la rotación del plantel: “Nos hemos caracterizado por mantener un equipo fresco. Ahora se viene la Copa Ecuador, y también la Sudamericana. Si no utilizas a todos los futbolistas disponibles, se vuelve muy complicado”.

“No me puedo definir por un once titular, primero por la calidad del plantel, y segundo porque es imposible repetirlo constantemente: los jugadores empiezan a lesionarse”, concluyó.

Independiente del Valle es líder del torneo local con 46 puntos y su próximo partido será este sábado 2 de agosto contra Independiente del Valle a las 14:00 (hora de Ecuador).