Emocionante empate entre el Liverpool y Brighton con Caicedo y Estupiñán en cancha

En una nueva fecha de la Premier League de Inglaterra, el Liverpool recibió en su casa al Brighton de Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento, en un intenso duelo que tuvo una lluvia de goles.

El cuadro de las 'Gaviotas' tuvo un arranque electrizante, sorprendiendo a un 'dormido' Liverpool que sufrió en las transiciones defensivas ante la verticalidad del visitante.

El primer gol llegó al minuto 4 por medio de Leandro Trossard, quien aprovechó una jugada rápida de su equipo, para luego rematar y dejar en silencio el estadio de Anfield.

Con el gol, el Brighton creció y creció con un solvente Pervis Estupiñán y un Moisés Caicedo 'cerebral' que condujo a su equipo de principio a fin.

Al minuto 17 llegó el 0-2 para la visita, nuevamente juego colectivo con un participativo Estupiñán quien se proyectó por su banda y terminó encontrando a Trossard que nuevamente no perdonó a Allison.

Luego del doblete, empezó a reaccionar el Liverpool, adelantando líneas, y de a poco fue encimando a un Brighton que sostuvo contra su arco.

Pero el talento y la intensidad del cuadro 'rojo' tuvo respuesta por medio de Roberto Firmino quien aprovechó un pase de Salah para descontar.

Ya con el gol, Liverpool controló y minimizó los ataques del Brighton que ya no podía contragolpear.

El 2-2 llegó al minuto 54, nuevamente por parte del delantero brasileño Firmino para dar justicia, ya que el local venía trabajando mejor dentro del campo ante ya un dominado Brighton.

La remontada del Liverpool vino 9 minutos después por medio de un autogol efectuado por Adam Webster para la alegría de una efervescente hinchada que coreaba en las gradas el mítico "You never walk alone" a los 11 jugadores en cancha.

Cuando el partido entraba en la recta final, un desborde por la banda le permitió otra vez encontrar a un 'dulce' Trossard que puso el triplete y un 3-3 para sellar un partidazo en Inglaterra.

Finalmente, el marcador no se movió y con ello los ecuatorianos sacaron puntos de visita, acumulando 14 puntos para ubicarse en el cuarto lugar, mientras que el Liverpool se mantiene en el noveno puesto con 10 unidades.