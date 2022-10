Caso Byron Castillo: ¿Qué es el TAS y por qué la FIFA podría someterse a una nueva resolución?

¿Puede el TAS anular la decisión de la FIFA?

" Si tiene fundamento es la pregunta clave. No debería tener porque no debería existir nada adicional a lo que ya conoció la FIFA ", ponderó Díaz.

Exjuez del TAS analizó el caso de Byron Castillo

El jurista y exintegrante del TAS, Gerardo Acosta, analizó el caso ante medios chilenos, y reconoció que ve "poco probable" que el TAS revierta la decisión tomada de manera tajante por la FIFA.

"Si un órgano de la FIFA se equivoca, los paneles del TAS no tienen problemas en revocar. Depende del caso. Yo en este caso, sinceramente, accedí a bastante información. Tuve el convencimiento de que esto iba a ocurrir. No creo que un panel del TAS lo revierta. La decisión del panel depende mucho de la formación de cada integrante del panel. De la formación jurídica de cada uno", detalló Acosta.

Profundizando, Acosta insiste: "Sigo pensando que la ANFP no tiene razón. Que las decisiones están ajustadas a derecho. La FIFA no tiene la potestad de definir sobre un documento público. No se arroga esa facultad. Define la nacionalidad en función de documentos expedidos por una autoridad pública. Hasta que esa autoridad no diga lo contrario, eso es lo válido. La FIFA sanciona el uso de documentos falsos, pero quien lo determina es una autoridad nacional. Ese es el error que comete la ANFP".