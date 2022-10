El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha informado este viernes de que ha iniciado los arbitrajes por el caso que afecta al futbolista Byron Castillo y tras recibir las apelaciones presentadas por las federaciones de fútbol de Perú y Chile contra la decisión dictada por la Comisión de Apelación de la FIFA el 15 de septiembre de 2022.

Dicho eso, ¿el TAS puede revertir la decisión de la FIFA? ecuavisa.com consultó a la abogada especializada en derecho deportivo, Mariela Díaz, quien ha seguido de cerca el caso.

La controversia "está ligada a la elegibilidad del jugador Byron David Castillo Segura para participar en los partidos de la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), correspondientes a las eliminatorias sudamericanas (CONMEBOL) para el Mundial de Qatar 2022, entre septiembre de 2021 y marzo de 2022", repasa el TAS en un comunicado.

Cabe recordar que el Comité Disciplinario de la FIFA inició un procedimiento disciplinario y dictó su decisión el 10 de junio de 2022, con la que desestimó todos los cargos contra la FEF, con lo que daba por terminado el procedimiento.

La FPF y la FFCH apelaron dicha decisión ante la Comisión de Apelación de la FIFA, la cual desestimó dichos recursos y confirmó así la decisión de la primera instancia.

Díaz apunta que el TAS tiene dentro de sus facultades anular o revertir la decisión de la FIFA, ya que es una última instancia en la justicia deportiva.

"Si tiene fundamento es la pregunta clave. No debería tener porque no debería existir nada adicional a lo que ya conoció la FIFA", ponderó Díaz.

En días atrás, el jurista y exintegrante del TAS, Gerardo Acosta, analizó el caso ante un medio chileno, y reconoció que ve "poco probable" que el TAS revierta la decisión tomada de manera tajante por la FIFA.

"Si un órgano de la FIFA se equivoca, los paneles del TAS no tienen problemas en revocar. Depende del caso. Yo en este caso, sinceramente, accedí a bastante información. Tuve el convencimiento de que esto iba a ocurrir. No creo que un panel del TAS lo revierta. La decisión del panel depende mucho de la formación de cada integrante del panel. De la formación jurídica de cada uno", detalló Acosta.

Profundizando, Acosta insiste: "Sigo pensando que la ANFP no tiene razón. Que las decisiones están ajustadas a derecho. La FIFA no tiene la potestad de definir sobre un documento público. No se arroga esa facultad. Define la nacionalidad en función de documentos expedidos por una autoridad pública. Hasta que esa autoridad no diga lo contrario, eso es lo válido. La FIFA sanciona el uso de documentos falsos, pero quien lo determina es una autoridad nacional. Ese es el error que comete la ANFP".