Fútbol Nacional
06 sep 2025 , 15:38

Xavier Arreaga bromea con Enner Valencia antes del Clásico del Astillero: "Es lamentable, va a tener que llorar"

El domingo 14 de septiembre se enfrentarán Barcelona SC y Emelec por una edición más del Clásico del Astillero

   
  • Xavier Arreaga bromea con Enner Valencia antes del Clásico del Astillero: Es lamentable, va a tener que llorar
    Xavier Arreaga en un partido con Barcelona SC( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El defensa de Barcelona SC y de la selección de Ecuador, Xavier Arreaga, envió un mensaje con tono de broma a su compañero de selección Enner Valencia, reconocido hincha de Emelec, en la previa del Clásico del Astillero, que se jugará este domingo 14 de septiembre en el estadio Capwell.

“Sabemos que el Clásico es un partido aparte. El domingo nos vamos a jugar todo y vamos al Capwell a ganar”, afirmó Arreaga durante la rueda de prensa de Ecuador, previa al encuentro frente a Argentina por Eliminatorias.

Con una sonrisa, el zaguero agregó: “Es lamentable por Enner, que va a tener que llorar”, en referencia al resultado que espera obtener con el conjunto amarillo.

Por su parte, Enner Valencia respondió con diplomacia, dejando clara su preferencia: "Deseo que Emelec salga victorioso".

Lea también: Enner Valencia jugará su último partido con Ecuador por Eliminatorias frente a Argentina

Además, confirmó que el partido ante Argentina será su último con la Tri en Eliminatorias.

"En otras selecciones también se están retirando figuras que han dado mucho por su país. Ojalá que este partido con Argentina sea una linda despedida y se celebre con una victoria", expresó el capitán de la Tri.

La selección de Ecuador cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes 9 de septiembre, cuando reciba a la Argentina, campeona del mundo en el estadio Monumental de Guayaquil.

Actualmente, la Tri se ubica en la cuarta posición, con 26 puntos, en zona de clasificación directa al Mundial 2026.

Temas
Emelec
Clásico del Astillero
Selección Ecuador
Barcelona SC
Enner Valencia
Xavier Arreaga
Ecuador
Noticias
Recomendadas