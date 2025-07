(VIDEO) El insólito cruce de Pechón León con un periodista tras la victoria de Libertad

La rueda de prensa después de la victoria 1-0 de Libertad al Orense por la fecha 20 del campeonato nacional tuvo un cruce entre un periodista y el entrenador de los lojanos, Juan Carlos León.

En su pregunta, el periodista mencionó que el juego del equipo de Pechón es antifútbol, además de confundir a Frangoy Zambrano con Leonel Nazareno, el arquero.

Esas dos situaciones molestaron al estratega que lo llevó a explotar en contra del reportero por su pregunta y su comentario.

Lea más: Eddie Guevara denunció insultos racistas del hijo de Marcelo Gallardo

"Él (Frangoy Zambrano) no es portero, en primer lugar", advirtió el entrenador. Y León dudó de la profesionalidad de la persona: "¿Usted es periodista? Porque no sabe quién es mi jugador, usted no es periodista", cerró.