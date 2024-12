Vicepresidente de Técnico Universitario acusa a futbolistas de no querer jugar y perder el cupo a la Copa Sudamericana

Técnico Universitario se quedó a puertas de clasificar a la Copa Sudamericana tras perder 2-1 contra El Nacional en la última jornada de la Liga Pro, provocando fuertes acusaciones por parte del vicepresidente del club ambateño.

Se trata de Alberto Jara, segundo al mando del Rodillo Rojo que apuntó al plantel del club luego del compromiso disputado en Quito.

Lea: Antonio Álvarez: "Barcelona SC siempre debe quedar campeón, pero fue un año durísimo, ahora a cerrar este capítulo y pensar en el 2025"

"Estamos tristes por este resultado. Fue una vergüenza lo que vivimos hoy. Antes del partido con Imbabura veníamos practicando buen fútbol, goleamos en Ibarra, le ganamos a Universidad Católica, fuimos a Machala y bailamos a Orense, empatamos ante Barcelona haciendo un buen partido y pudiéndolo ganar. Hoy nos jugábamos una final y fue un desastre", afirmó Jara en declaraciones a radio Caracol de Ambato.

Profundizando, Jara se refirió al duelo contra El Nacional: "fue un desastre todo, no quisieron jugar, para mí no quisieron jugar. No sé por qué factores no quisieron hacerlo, hay que investigar. Está todo raro. El equipo venía jugando de una buena manera estos últimos 5 partidos y que vengan hoy, que te juegas el pase a Copa Sudamericana das este espectáculo. No saben ni disimular. Esto es fútbol, hay factores extra futbolísticos que se manejan y se tendrá que investigar".

"El equipo venía trabajando de una manera sincronizada ya varios partidos seguidos y que vengan a este partido así, ni un barrial se juega así. Es medio raro y te deja muchas dudas", culminó.