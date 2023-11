Por esa razón, el viceministro del Deporte, Giovanny Cárdenas, quiso aclarar la situación de Byron Castillo por su posible retorno al fútbol ecuatoriano.

“Byron Castillo no debe tener problemas en ningún lado. Se está dudando de la legitimidad de los datos y eso no lo hace Byron, no se puede dudar del Estado ecuatoriano”, comentó el viceministro a radio Sonorama.

En el diálogo, Cárdenas añadió que “Byron no tendría ningún problema en jugar en cualquier equipo".

Sin embargo, el viceministro señaló que se siente preocupado que el TAS duden la legitimidad de los documentos redactados por instituciones ecuatorianas.

"Hasta el momento, Byron Castillo es nuestro compatriota”, sentenció Cárdenas.

Por ende, no debería existir ningún problema para Castillo si decide retornar al fútbol ecuatoriano. Por el momento se encuentra militando en el Pachuca de México, pero su pase pertenece al León.