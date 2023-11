Romario Ibarra, sobre su paso en Real Oviedo: “Las lesiones no me han dejado coger el ritmo”

Romario Ibarra, extremo ecuatoriano del Real Oviedo, habló este martes, 28 de noviembre, de su regreso a la dinámica grupal y aseguró que espera "encontrar esa continuidad y no tener más problemas de lesiones".

"En la carrera de un futbolista es normal pasar momentos así, pero yo hacía tiempo que no lo vivía. Venía de temporadas muy buenas con Pachuca, alcanzando un nivel muy alto y siendo parte fundamental de la consecución del título en México", explicó Ibarra.

Lea más: La Audiencia de Barcelona rechazó de nuevo la petición de libertad solicitada por Dani Alves

El jugador de 29 años solo ha podido disputar 133 minutos en las primeras 17 jornadas de segunda categoría de España debido a las lesiones.

El pasado domingo, ante el Mirandés, volvió a jugar tras más de un mes parado, y el próximo viernes frente al Espanyol podría ser titular.

"Las lesiones no me han dejado coger el ritmo. Espero ahora poder tener mucha continuidad y poder mostrar el nivel que me trajo aquí", señaló Ibarra.

Lea más: Marco Angulo y Gustavo Vallecilla se enfrentan por el título de la conferencia Este de la MLS

El futbolista ecuatoriano concluyó su intervención señalando que se ha mantenido mentalmente fuerte sin importar las lesiones, pero ahora espera aportar cosas importantes al equipo.