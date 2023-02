"Veía jugadores de nivel altísimo que se quedaban fuera", apunta David Dóniga, extécnico de 9 de Octubre

El ex director técnico de 9 de Octubre, el español David Dóniga, se refirió a la experiencia que tuvo en el equipo patriota, donde aseguró que era 'difícil' dirigir a una plantilla extensa que contaba con jugadores de muy alto nivel que a veces tenían que quedarse en el banco de suplentes.

"Ya tuve un acuerdo en julio, pero no pude ir antes. Desde esa fecha vi la situación y veía jugadores de nivel altísimo que se quedaban fuera. Es difícil dirigir eso. Hagas lo que hagas, si a alguno no le das espacio, imagínate. Aparte la dinámica de grupo. Había jugadores que estaban en Barcelona y era feo que vayan a otro club y se vean en el banquillo", sostuvo el adiestrador español en diálogo con El Pulso del Fútbol.

"Yo prefiero plantillas cortas, dos jugadores por puestos y tener a elementos de la cantera. Así me parece más cómodo. En otros clubes, somos entrenadores de clubes y de pronto ellos querían elementos así para vender después o cosas así", complementó Dóniga.

Finalmente, el seleccionador considera que, de todas maneras, 'había que adaptarse'; aunque lamentó que no se hayan dado los resultados y el equipo haya perdido la categoría. "Me tocaba darles competitividad y hacer lo posible para que todos crean que son titulares. Igual había que adaptarse a lo que venga. Lamentablemente no se dieron los resultados, era muy tarde", concluyó.