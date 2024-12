Sin duda alguna, Daniel De La Cruz fue uno de los mejores jugadores en el triunfo de Liga de Quito sobre Independiente del Valle por la final de ida de la Liga Pro 2024.

En ese cotejo el cuadro albo venció 3-0, siendo Daniel una pieza fundamental en el esquema táctico del entrenador Pablo Sánchez. Por esta razón, de la hinchada llenó de elogios al canterano albo por su desatacada participación.

No obstante, su padre, Ulises De La Cruz, un histórico del balompié ecuatoriano, se refirió sobre la actualidad que está viviendo Daniel en Liga de Quito, equipo donde fue tres veces campeón del torneo local, 1998, 1999, 2010 y además levantó la Copa Sudamericana y Recopa de 2009.

“Es motivo de mucha alegría y orgullo verlo a Daniel jugando así en Liga, no solo por ser mi hijo, sino porque todos somos hinchas de Liga de Quito”, dijo Ulises De La Cruz en un diálogo con FB Radio.

“He visto laterales en la selección, pero humildemente no he visto un lateral con condiciones como las de Daniel De La Cruz. Si lo vamos preparando y guiando, puede ser una carta más para la Selección”, añadió.

La final de vuelta se jugará este sábado 14 de diciembre en el estadio de IDV a las 15:30 (hora de Ecuador). Este duelo será transmitido por Zapping.