14 dic 2025 , 18:53

Así quedó la tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro

Finalizó la penúltima fecha del hexagonal principal de la LigaPro 2025, ¿cómo quedó la tabla de posiciones?

   
    Barcelona SC derrotó 2-1 a Orense SC por la fecha nueve del primer hexagonal de la LigaPro ( API )
A falta de una fecha para el cierre de la temporada 2025 de la LigaPro, se produjeron cambios importantes en la tabla de posiciones del primer hexagonal.

Si bien Independiente del Valle ya se aseguró el título del torneo, Liga de Quito y Barcelona SC mantienen una disputa directa por el segundo lugar, que otorga el último cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por el momento, Barcelona SC depende de sí mismo para alcanzar la clasificación. La victoria ante Orense SC, sumada al triunfo de Libertad frente a los albos, le permitió a los canarios escalar al segundo lugar de la tabla con 67 puntos.

En tanto, Liga de Quito descendió a la tercera posición con 66 unidades.

En la última fecha Barcelona SC se enfrentará a Independiente del Valle, mientras los albos se medirán ante Universidad Católica.

Tabla de posiciones:

