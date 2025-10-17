Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal principal de la LigaPro

Este viernes 17 de octubre se disputaron los primeros partidos de la segunda jornada del hexagonal principal de la<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Liga-Pro> LigaPro</a> 2025, con dos duelos clave: <b>Orense SC vs. Independiente del Valle</b> y <b>Liga de</b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-liga-quito-barcelonasc-fecha2-resultado-hexagonal-ligapro-EK10294451></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>