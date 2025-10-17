Fútbol Nacional
17 oct 2025 , 21:28

Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal principal de la LigaPro

Liga de Quito goleó 3-0 a Barcelona SC por la segunda jornada del hexagonal principal de la LigaPro

   
    Bryan Ramírez celebra su gol contra Barcelona SC por la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro( Foto. Liga de Quito )
Este viernes 17 de octubre se disputaron los primeros partidos de la segunda jornada del hexagonal principal de la LigaPro 2025, con dos duelos clave: Orense SC vs. Independiente del Valle y Liga de Quito vs. Barcelona SC.

Independiente del Valle dio un paso firme hacia el título tras vencer 2-1 a Orense en Machala. Con este resultado, los Rayados se consolidan en el primer lugar con 70 puntos, sacando una ventaja de 15 unidades sobre su inmediato perseguidor, Liga de Quito.

Por su parte, el equipo albo goleó 3-0 a Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado con tantos de Carlos Gruezo, Bryan Ramírez y José Quintero.

Lea también: Liga de Quito goleó a Barcelona SC y escaló al segundo lugar de la LigaPro

Con esta victoria, Liga de Quito ascendió al segundo lugar de la tabla, posición que le otorga un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La jornada 2 se cerrará el domingo 19 de octubre con el encuentro entre Libertad FC y Universidad Católica, que se jugará en el estadio Reina del Cisne a las 18:00 (hora de Ecuador). El partido será transmitido en vivo por Ecuavisa.

Tabla de posiciones:

