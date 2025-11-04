Fútbol Nacional
04 nov 2025 , 19:30

Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal principal de la LigaPro

Liga de Quito derrotó 4-0 a Orense por la cuarta jornada del hexagonal principal de la LigaPro

   
  • Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal principal de la LigaPro
    Gabriel Villamil y Fernando Cornejo, jugadores de Liga de Quito en el partido ante Orense SC por la cuarta fecha del hexagonal principal de la LigaPro( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Con la victoria de Liga de Quito sobre Orense, finalizó la cuarta jornada del hexagonal final de la LigaPro. Los albos recuperaron el segundo lugar en la tabla de posiciones y se mantienen en la pelea por un cupo directo a la Copa Libertadores.

El conjunto capitalino, con goles de Leonel Quiñónez, Gabriel Villamil, Jeison Medina y uno en propia puerta de Gabriel Achilier, sumó tres puntos valiosos en su objetivo de asegurar el segundo puesto, que otorga la clasificación directa a la fase de grupos del torneo continental y un premio económico de USD 3 millones.

Con este resultado, Liga de Quito acumula 58 puntos, los mismos que Barcelona SC, pero con mejor gol diferencia. Los canarios, por su parte, empataron 1-1 ante Universidad Católica, que se mantiene en la cuarta posición del hexagonal.

Lea también: Liga de Quito goleó a Orense SC y recuperó el segundo lugar del hexagonal principal de la LigaPro

Independiente del Valle remontó su encuentro y es el favorito para ser el nuevo campeón del torneo local por la ventaja de 15 puntos que mantiene con sus inmediatos perseguidores.

Orense ocupa el quinto lugar con 50 unidades, mientras que Libertad cierra la tabla con la misma cantidad de puntos, en una parte baja muy disputada del torneo.

Cabe recordar que tanto Liga de Quito como Independiente del Valle tienen un partido pendiente, ya que ambos equipos aplazaron su enfrentamiento correspondiente a la tercera fecha debido a su participación en torneos internacionales de la Conmebol.

Tabla de posiciones:

Temas
Tabla de posiciones
Independiente del Valle
Liga de Quito
Barcelona SC
Universidad Católica
Orense SC
Libertad FC
Ecuador
Noticias
Recomendadas