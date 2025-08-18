Fútbol Nacional
18 ago 2025 , 20:50

Así quedó la tabla de posiciones, tras finalizar la fecha 25 de la Liga Ecuabet

Con todos los partidos disputados por la fecha 25 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, ¿cómo quedó la tabla de posiciones?

   
  • Así quedó la tabla de posiciones, tras finalizar la fecha 25 de la Liga Ecuabet
    Deportivo Cuenca derrotó 2-0 a Vinotinto por la fecha 25 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

La jornada 25 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, finalizó con la victoria de Deportivo Cuenca por 2-0 ante Vinotinto en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Con todos los partidos disputados, ¿cómo quedó la tabla de posiciones?

Independiente del Valle continúa como líder sólido del torneo con 53 puntos, y se perfila como el principal candidato al título, ya que mantiene una ventaja de nueve unidades sobre sus inmediatos perseguidores: Liga de Quito y Barcelona SC, ambos con 44 puntos.

Con su reciente triunfo ante Vinotinto, Deportivo Cuenca escaló al cuarto lugar con 39 unidades, apenas un punto por encima de Libertad y Aucas, que ocupan el quinto y sexto puesto, respectivamente.

Lea también: Deportivo Cuenca derrotó a Vinotinto y sigue firme en el hexagonal principal de la Liga Ecuabet

Orense, tras su derrota ante IDV, bajó al séptimo lugar con 38 puntos, seguido de cerca por Universidad Católica con 36 y Emelec, que suma 35. Más abajo en la tabla se ubican El Nacional, Delfín y Macará, todos luchando por mantenerse en zona competitiva.

En la parte baja de la tabla, la situación es crítica para Manta, Técnico Universitario, Vinotinto y Mushuc Runa, equipos que pelean por evitar el descenso a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

Tabla de posiciones:

Temas
Tabla de posiciones
LigaPro
Liga Ecuabet
Ecuador
Noticias
Recomendadas