Así quedó la tabla de posiciones, tras finalizar la fecha 25 de la Liga Ecuabet

La jornada 25 de la <b>Liga Ecuabet conectada por Xtrim</b>, finalizó con la victoria de<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-deportivo-cuenca-vinotinto-fecha25-resultado-ligapro-JH9955128> Deportivo Cuenca por 2-0 ante Vinotinto</a> en el estadio <b>Alejandro Serrano Aguilar</b>. Con todos los partidos disputados, <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/tabla-de-posiciones/liga-pro/serie-a-ecuador>¿c</a> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-deportivo-cuenca-vinotinto-fecha25-resultado-ligapro-JH9955128></a> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b>