Así quedó la tabla de posiciones, luego del empate entre Orense y Universidad Católica

Orense y Universidad Católica igualaron 1-1 por la jornada 24 de la LigaPro. Este cotejo se desarrolló en el estadio 9 de Mayo en Machala, ¿cómo quedó la tabla de posiciones?

Con este resultado, Orense, permanece en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 38 unidades, mientras la Chatoleí escaló al quinto lugar y se metió al hexagonal principal a falta de seis fechas para que finalice la fase regular.

El gol del cuadro bananero lo anotó Ángel Mena, quien aprovechó un gran pase de Nixon Molina. Por parte de Universidad Católica, Byron Palacios, puso la igualdad en el luminoso.

El portero de Orense, Rolando Silva, salió mal, tocó el balón con la mano fuera del área y vio la tarjeta roja directa. En su lugar ingresó el joven arquero Jordy Ortiz, quien respondió con una gran atajada que evitó la remontada de la Chatoleí.

El próximo partido de Orense será ante Independiente del Valle, mientras Universidad Católica se medirá contra Libertad por la jornada 25 de la LigaPro.