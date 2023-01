'Soy hincha de Liga de Quito, pero defenderé a muerte a Barcelona SC', asevera Luis Arce

El flamante refuerzo de Barcelona Sporting Club, el ecuatoriano Luis Arce, dio sus primeras impresiones como jugador torero y asegura que defenderá 'a muerte' los colores de su nuevo equipo pese a ser hincha de Liga de Quito, uno de los máximos rivales toreros.

El mediocentro tricolor firmó por una temporada con Barcelona con opción a ampliar el vínculo por dos años más tras haber llegado como agente libre.

"Arreglamos hace una media hora. Mi empresario Christian Molina le envió el finiquito (con Macará) a los dirigentes (de Barcelona). Se me está dando esta linda oportunidad. Me dieron mi finiquito y firmé como jugador libre con Barcelona", explicó Arce durante una entrevista con la emisora Área Deportiva.

"Unos días atrás conversé con Fabián Bustos (DT de Barcelona). Agradecerle a él porque siempre quiso que se diera esto", añadió Arce, de 29 años, quien en el 2022 defendió la camiseta de Macará.

El profesional no escondió ser hincha de Liga de Quito, uno de los máximos rivales de Barcelona y donde ya militó en el 2020, aunque sin muchas oportunidades.

"Soy hincha de Liga de Quito pero ahora me toca defender a muerte esta institución. Tuve la oportunidad de marcarle (a Liga) con Macará la temporada pasada y lo festejé. Cualquier jugador quisiera ir a Barcelona, sin pensarlo dos veces", apuntó.

Finalmente, se refirió a su estado de forma: "Estoy tranquilo porque vengo de una familia que no es muy gruesa, somos delgados. No tenemos eso de subir de peso. Me siento bien y con ganas de comenzar la pretemporada".