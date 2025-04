Segundo Alejandro Castillo, director técnico de Barcelona SC, habló en rueda de prensa luego del triunfo por 1-0 de BSC sobre El Nacional que les permite regresar al primer lugar, sin embargo, no mostró regularidad en su juego.

"Siempre es bueno ganar. El primer tiempo no me gustó mucho. Estuvimos erráticos y tenemos equipo para tener mejor posesión. No estábamos tomando las mejores decisiones. Teníamos mucha ansiedad, pero tenemos estos partidos así, es normal correr riesgos porque el rival también hace daño. Me quedo con el segundo tiempo y ese es el nivel que debemos tener. Hay que seguir mejorando y creciendo", empezó hablando Castillo.

Profundizando, Castillo dijo: "Tratamos de hablar siempre. En cada partido hay un análisis y tenemos la posibilidad de que todos lo puedan ver. Siempre hay que dar algo más. Los baches son normales. Algunos no están en su mejor nivel, pero así pasa. Pero estamos para eso, para salir de ahí y defender a nuestros jugadores más importantes. Si ellos están bien, todos estaremos bien. Los respaldamos y debemos seguir dando continuidad a esos elementos con buen carácter. La única manera de revertir es que jueguen. Si les quitamos esa posibilidad, no van a crecer. Hay picos altos y bajos, es normal".

BSC terminó ganando por la mínima a un cuadro militar que es último en la tabla de posiciones de la LigaPro.

Con la victoria, BSC es el actual líder con 18 puntos, 3 más que IDV que debe jugar este sábado.