Barcelona SC igualó 0-0 con el Deportivo Cuenca por la fecha 14 de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim, pero el entrenador de los toreros, Segundo Castillo, no está preocupado por el resultado.

El estratega de Barcelona SC se refirió a las críticas de que el equipo no tiene ideas de juego y no muestra un gran nivel táctico en el campo de juego.

“Siempre entrenamos en pos de mejorar, no para empeorar. En los partidos se puede ver que un jugador está mejor y otro no, es así, el fútbol no es tenis. Vengo escuchando que no jugamos a nada, pero estamos ahí compitiendo”, dijo Castillo en rueda de prensa.

Por esa razón, Segundo habló de las intenciones de sus dirigidos durante los 90 minutos, pero no consiguieron encontrar el tanto de la victoria.

“Queríamos que la circulación sea más rápida. Fue difícil romper los espacios. Los primeros minutos fuimos activos, con predisposición de generar espacios, pero decaímos. Cuenca tuvo la pelota a ratos y nosotros no pudimos penetrar sus barreras”, lamentó.