El entrenador de Barcelona Sporting Club, Segundo Alejandro Castillo, hizo referencia, en rueda de prensa, a sus críticos, luego del triunfo ante Macará en Ambato por la fecha 10 de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, complicado. El equipo hizo un partido correcto, desde el inicio nos quisimos apoderar de la pelota, sabíamos que ellos son un equipo muy reactivo, por eso creo que con el control de la pelota evitamos que ellos activen esa velocidad que tienen", dijo el estratega ecuatoriano.

"Nos vamos contentos con el resultado, pero debemos seguir trabajando para que el equipo mejore", añadió.

"El equipo hizo un buen partido, no tuvimos dificultades, el juego lo controlamos nosotros y el rival no fue superior a nosotros. El día de hoy el equipo tuvo una buena compostura y ganar siempre viene bien, queremos que el equipo esté mucho mejor y que mejor que seguir ganando y corrigiendo. Escucho a muchos de decir que estamos de milagro allá arriba y no es así, nadie te regala nada", agregó.

"El equipo fue correcto, acá es complicado hacer un partido de ida y vuelta y la única manera de controlar a los equipos acá en la sierra es tener el balón. El equipo se plantó bien, tomó mejores decisiones, tratamos de no tener perdidas en salida e hicimos buena circulación de balón", comentó.

"Siempre ganar es bueno, estamos en una posición de pelear la parte de arriba y siempre es bueno sumar de a tres y de ahí seguir partido a partido", finalizó.