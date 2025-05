Segundo Castillo, director técnico de Barcelona SC, se refirió al triunfo de su club por 2-0 sobre Emelec en la fecha 13 de la LigaPro Ecuabet, Clásico del Astillero.

"Sabíamos que el Clásico del Astillero sería complejo, con pierna fuerte y mucha intensidad. Jugar Clásicos también me ayudó a que sepa cómo estudiar estos partidos", empezó hablando Castillo.

Lea: Jorge Célico: “¡Parece que Aragón entrena con Barcelona SC!”

Sobre el desarrollo del partido, destacó la importancia del gol tempranero de Octavio Rivero: "Abrimos el marcador muy temprano y eso ayuda, porque hace que el rival salga a jugar. A raíz del gol, vimos que Emelec iba a venir. Pero es un clásico, son juegos bien cerrados. Fue reñido, pero nos fuimos con la victoria y hay que seguir sumando".

Castillo evitó evitó profundizar sobre el nivel del rival o la polémica arbitral, y prefirió centrarse en su equipo: "No soy de venir a ver si jugamos mejor o no, me fijo en mi equipo. El tema es que tenemos 3 puntos y felicito a mis muchachos por el esfuerzo".

"Hemos tenido mucho desgaste. Los que no están jugando afuera, pues llegan más frescos. Hoy lo importante es que sumamos", destacó Castillo.