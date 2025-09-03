Segunda Categoría: así quedaron los playoffs del Ascenso Nacional

Este miércoles 3 de septiembre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) llevó a cabo el sorteo oficial de los playoffs del Ascenso Nacional de la Segunda Categoría, luego de que se confirmaran los 64 clubes clasificados que competirán por los dos cupos a la Serie B para la temporada 2026. El sorteo definió las llaves que se jugarán en series de ida y vuelta.

Entre los clasificados hay clubes históricos del fútbol ecuatoriano que buscan volver a la élite profesional, como Deportivo Quito, Olmedo, Liga de Portoviejo y Patria FC. Estos equipos destacan entre los participantes no solo por su trayectoria, sino también por el respaldo de sus aficiones y su experiencia en torneos nacionales.

No todas las provincias tendrán representación en esta fase decisiva. Galápagos y Morona Santiago se quedaron sin clubes en esta instancia del certamen, lo que vuelve a evidenciar las desigualdades en infraestructura y desarrollo deportivo en algunas regiones del país.

Los cruces de la primera fase presentan duelos interesantes. Por ejemplo, el Deportivo Quito enfrentará a Exapromo Costa, mientras que Liga de Portoviejo se medirá con Loja City. Otro de los partidos llamativos será el de Olmedo, que visitará a Naranka Mekánica en la ida. Estos encuentros abrirán un largo camino eliminatorio, cuyo destino final será el ascenso.

El formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta, mantendrá la emoción en cada jornada, ya que solo los dos clubes que alcancen la final conseguirán el anhelado pase a la Serie B. La competitividad se anticipa alta, considerando que varios equipos llegan con procesos consolidados y aspiraciones claras de crecimiento.

El Ascenso Nacional no solo representa una vitrina para el talento local, sino también una oportunidad para que los clubes fortalezcan su estructura institucional. A partir de esta ronda, cada detalle cuenta, y los sueños de volver al profesionalismo están más vivos que nunca para estas 64 instituciones.