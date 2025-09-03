Fútbol Nacional
03 sep 2025 , 19:02

Segunda Categoría: así quedaron los playoffs del Ascenso Nacional

Este miércoles 3 de septiembre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) llevó a cabo el sorteo oficial de los playoffs del Ascenso Nacional de la Segunda Categoría, luego de que se confirmaran los 64 clubes clasificados que competirán por los dos cupos a la Serie B para la temporada 2026.

   
    Deportivo Quito y Liga de Portoviejo estan presentes en los playoffs.( ARCHIVO )
Este miércoles 3 de septiembre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) llevó a cabo el sorteo oficial de los playoffs del Ascenso Nacional de la Segunda Categoría, luego de que se confirmaran los 64 clubes clasificados que competirán por los dos cupos a la Serie B para la temporada 2026. El sorteo definió las llaves que se jugarán en series de ida y vuelta.

Entre los clasificados hay clubes históricos del fútbol ecuatoriano que buscan volver a la élite profesional, como Deportivo Quito, Olmedo, Liga de Portoviejo y Patria FC. Estos equipos destacan entre los participantes no solo por su trayectoria, sino también por el respaldo de sus aficiones y su experiencia en torneos nacionales.

No todas las provincias tendrán representación en esta fase decisiva. Galápagos y Morona Santiago se quedaron sin clubes en esta instancia del certamen, lo que vuelve a evidenciar las desigualdades en infraestructura y desarrollo deportivo en algunas regiones del país.

Los cruces de la primera fase presentan duelos interesantes. Por ejemplo, el Deportivo Quito enfrentará a Exapromo Costa, mientras que Liga de Portoviejo se medirá con Loja City. Otro de los partidos llamativos será el de Olmedo, que visitará a Naranka Mekánica en la ida. Estos encuentros abrirán un largo camino eliminatorio, cuyo destino final será el ascenso.

El formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta, mantendrá la emoción en cada jornada, ya que solo los dos clubes que alcancen la final conseguirán el anhelado pase a la Serie B. La competitividad se anticipa alta, considerando que varios equipos llegan con procesos consolidados y aspiraciones claras de crecimiento.

El Ascenso Nacional no solo representa una vitrina para el talento local, sino también una oportunidad para que los clubes fortalezcan su estructura institucional. A partir de esta ronda, cada detalle cuenta, y los sueños de volver al profesionalismo están más vivos que nunca para estas 64 instituciones.

Así quedaron los playoffs de la Segunda Categoría 2025

  • Liga Deportiva de Cuenca vs. Real Puerto Quito
  • Atlético JBG vs. Atlético Manabí
  • Unión Deportivo Juvenil vs. Panamericana SD
  • Deportivo Quito vs. Exapromo Costa
  • 11 de Mayo vs. Atlético Samborondón
  • Dumanis vs. Sancor
  • Patrón Mejía vs. Atlético Wahiex
  • Primero de Mayo vs. San Pedro del Pongo
  • Huaquillas FC vs. Atlético Kin
  • La Unión vs. Ciudadelas del Norte
  • Corinthians vs. Luz Valdivia
  • Independiente Azogues vs. Milagro FC
  • Juventud Italiana vs. Santa Elena SC
  • Río Aguarico vs. Santos FC
  • Astillero FC vs. La Cantera de Pastaza
  • Loja City vs. Liga de Portoviejo
  • Aviced vs. Patria
  • Baños Ciudad de Fuego vs. Aampetra
  • Africando SC vs. Santa Fe
  • Deportivo Santo Domingo vs. Cotopaxi
  • Insutec vs. Estrella Roja
  • Búhos ULRV vs. AV 25
  • Mineros SC vs. La Troncal
  • Naranka Mekánica vs. Olmedo
  • Nazareno SC vs. Liga Deportivo Universitaria de El Carmen
  • Deportivo Ibarra vs. Ferrocarril Oeste
  • Guaranda FC vs. Politécnico
  • Santiago de Píllaro vs. Miguel Iturralde
  • Cuenca Juniors vs. Cantera Orense
  • Atlético Azogues vs. Pelileo SC
  • Daquilema vs. Provincia Verde
  • Anaconda vs. CS Patria
