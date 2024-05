La situación para Orense en esta primera etapa de la LigaPro no ha sido favorable, su ex DT Nicolás Chietino, en 11 partidos no encontró la fórmula para hacer funcionar a sus jugadores, dejando al cuadro orense cerca de los puestos de descenso y ganando sólo un partido.

Para afrontar la fecha 12, Orense incorporó a sus filas al nuevo estratega que tenía la misión de recuperar a sus jugadores y alejarlo de los puestos de descenso, el DT colombiano, Santiago "Sachi" Escobar.

El pasado domingo 12 de mayo, Orense visitó el Jocay para medirse contra el Delfín. El cotejo se volvió trabado y en ocasiones muy parejo, los dueños de casa tuvieron ciertas oportunidades que fueron desperdiciadas, mientras que el Orense intentaba sorprender de igual manera.

Faltando medio minuto para que el cotejo concluya, gracias al delantero uruguayo, Cristian Barros, llega el gol de la victoria para el cuadro de Escobar, con una asistencia desde la banda de Robert Burbano.